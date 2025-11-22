لأول مرة في تاريخ سوريا.. «نهر العاصي» يجفّ بالكامل!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقاطع فيديو تظهر جفاف نهر العاصي بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، في تطور يعكس انخفاضاً حاداً في هطول الأمطار وتراجع تدفق الينابيع المغذية للنهر.

ويأتي هذا الجفاف بالتزامن مع هبوط منسوب المياه في سد الرستن إلى الحدود الدنيا، ما أثار مخاوف من أزمة إنسانية وبيئية.

وأفاد مزارعون في ريف حماة بأنهم اضطروا للاعتماد على مياه مجاري الصرف لسقاية محاصيلهم، ما زاد المخاطر الصحية وهدد جودة الإنتاج الزراعي في المنطقة.

ويعد نهر العاصي، الذي ينبع من سهل البقاع في لبنان ويتدفق شمالاً عبر سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط قرب تركيا، شريان الري الرئيسي في المنطقة، ويعرف باسمه لأنه يعاكس الاتجاه الطبيعي لمعظم الأنهار في المنطقة التي تتجه جنوباً.

هذا التطور يأتي بعد نحو 54 عاماً من تسجيل أكبر تراجع في جريان النهر، فيما يمثل الجفاف الحالي تحدياً جديداً للزراعة والحياة البيئية في المنطقة.

ويعد نهر العاصي شريان الري الأساسي في محافظات حماة وحمص وإدلب، ويسهم في الزراعة وتوفير المياه للمدن والقرى، ومن أبرز أسباب جفاف النهر، انخفاض هطول الأمطار، تراجع تدفق الينابيع المغذية، وربما آثار التغير المناخي وتزايد الطلب على المياه في السنوات الأخيرة.

جفاف نهر العاصي لأول مرة في تاريخه



نهر العاصي الذي كان قد سجّل قبل نحو 54 عاماً أكبر تراجع في جريانه، يشهد اليوم… pic.twitter.com/cVglFSbNkD — كواليس سوريا (@backstage_24) November 21, 2025