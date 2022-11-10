لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. 5 قوانين جديدة ستطبق في مونديال قطر

شارك لاعب كرة القدم من الاتحاد السوفييتي أناتولي بوزاتش لاعب كرة قدم من الاتحاد السوفيتي، في مونديال المكسيك عام 1970 ودخل التاريخ لأول مرة.

ودخل أناتولي التاريخ كأول لاعب بديل في نهائيات كأس العالم، بينما في مونديال قطر 2022 على الأرجح سوف يدخل لاعب ثان التاريخ مع بوزاش، لأنه أول لاعب سيشارك في نهائيات كأس العالم كبديل خامس لمنتخب بلاده.

نستعرض خمسة قوانين جديدة ستطبق في نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة

1-السماح بإجراء خمس تبديلات في المباراة الواحدة، وهو أمر اعتمد عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم مع انتشار جائحة كورونا، بسبب ضغط المباريات المؤجلة، وما يسفر عن إرهاق للاعبين.

2- إذا حدثت إصابة ارتجاج في الدماغ لأحد اللاعبين، يُسمح للمنتخب إجراء تبديل سادس خلال المباراة، وأُقر القانون كوسيلة لحماية اللاعب المصاب، إذ أصبح متاحاً استبداله وإخراجه من المباراة.

قانون الاستبدال السادس يمنح الحكم صلاحية إيقاف المباراة 3 دقائق في حالة الاشتباه بإصابة أحد اللاعبين في ارتجاج بالدماغ، ولا يسمح للاعب مواصلة المباراة إلا بإذن طبيب المنتخب وبعد التقييم، وهذا الأمر طُبّق في مونديال روسيا 2018.

3- يُسمح للمنتخبات أن تستبدل لاعباً مصاباً أو مريضاً من القائمة النهائية للمنتخب قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب، بشرط أن تتأكد اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي من أن الإصابة أو المرض يمنعان اللاعب فعلاً من المشاركة في البطولة.

قانون الاستبدال من القائمة النهائية أُقر بسبب الإجهاد البدني والنفسي الذي سببه فيروس كورونا للاعبين على مدار عامين، وبسبب توقيت مونديال قطر، إذ ستقام البطولة في منتصف الموسم الكروي الأوروبي.

4- يُوقف تلقائياً اللاعب أو المسؤول مدة مباراة واحدة، إذا تلقى إنذارين في مباراتين مختلفتين، وتعتبر جميع الإنذارات لاغية بعد الدور ربع النهائي تصفير عداد الإنذارات، لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية.

5- يعتمد نظام القرعة لحسم هوية المنتخب المتأهل إلى دور ال16، إذا تساوت عدد النقاط بين منتخبين في دور المجموعات، فبعد تساوي فريقين أو أكثر بعدد النقاط يتم اتباع المعايير التالية:

أولاً- فارق الأهداف المسجلة له وعليه للمنتخب.

ثانياً- أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف.

ثالثاً- النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية.

رابعاً- فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

خامساً- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

سادساً- اللعب النظيف الذي يحدد من خلال «بطاقة صفراء 1-، بطاقة حمراء غير مباشرة «إنذاران» 3-بطاقة حمراء مباشرة 4-، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5-».