لأول مرة في ليبيا.. أجهزة غسيل كلى منزلية في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت

تسلم قسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، أجهزة حديثة لأول مرة تمكن المريض من الغسيل بمنزله دون الذهاب للمستشفى.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، يتم تركيب الاجهزة للمريض عن طريق قسطرة بالبطن بالغشاء الرئوي بالمعدة، تمكنه من غسيل الكلى في منزله في حال اتباع تعليمات الطبيب المختص، وهي طريقة حديثة طبيا أفضل من الغسيل الدموي.

وأوضح رئيس قسم الكلى بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور “محمد اشقاق” أنه تم استلام عدد تلاثة (3) أجهزة غسيل كلى بروتوني، يتم تركيبها والعمل بها لأول مرة بالمستشفى.

وقال إشقاق، إن هذا الجهاز لم يتم العمل به سابقاً وللمرة الأولى يتم تركيبه لأحد المرضى، موضحاً بأن استعماله يكون عن طريق تركيب قسطرة في البطن تُمكن المريض من إجراء الغسيل في المنزل دون الحاجة الى الحضور للمستشفى.

ويتم تدريب المريض على كيفية ستعمال الجهاز وتقديم المحاليل اللازمة له لإجراء الغسيل، حيث تكون فترة الغسيل أثناء الليل من الساعه 9:00 مساء إلى الساعة 9:00 صباحاً.

وبين إشقاق، أن عدد المرضى الدين يعانون من القصور الكلوي ويترددون على الغسيل وفق جداول المشفى يبلغ أكثر من مائة وثلاثين حالة، بينما عدد أجهزة الغسيل الكلى الموجودة بقسمي غسيل الكلى الداخلي والخارجي بالمستشفى قرابة أربعة وخمسين آلة غسيل كلى عن طريق الدم .

وناشد رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى الحكومة ووزارة الصحة وبلدية سرت، لضرورة تخصيص موقع ليكون مركز لغسيل ومعالجة الكلى بسرت، لأن المدينة تفتقر لمركز غسيل كلى وكذلك توفير الأجهزة والأدوية الخاصة بمريض الكلى والقصور والفشل الكلوي.