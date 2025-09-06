لأول مرة في ليبيا.. اجتماع موسع لمديري المستشفيات والمراكز الصحية

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى ليبيا، ترأس وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا موسعًا ضم مديري المستشفيات والمراكز الصحية من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك بهدف توحيد الرؤى ووضع آليات عملية للنهوض بالقطاع الصحي.

والاجتماع، الذي عُقد بقاعة شركة الحديد والصلب في مدينة مصراتة، ناقش عددًا من الملفات الجوهرية التي تمس عمل المرافق الصحية، أبرزها ملف الموارد البشرية، حيث تم التطرق إلى تنظيم المناوبات ومعالجة انتقال الكوادر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى تعزيز التواصل المباشر بين إدارات المستشفيات ووزارة الصحة.

كما تناول اللقاء قضايا الصيدلة والمعدات الطبية، من خلال اقتراح خطة لصيانة الأجهزة وتدويرها، وإعادة توزيع الأدوية الراكدة، والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، فضلًا عن وضع حلول لتراكم الخردة الطبية داخل المرافق.

وناقش المشاركون آلية لإنشاء منظومة دقيقة لمراقبة المصروفات وضبط الإنفاق في القطاع الصحي، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد الدكتور الغوج أن هذا الاجتماع يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار إصلاح القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لتنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يضمن تلبية احتياجات المرافق الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين.