لأول مرة في ليبيا.. 4 عمليات قلب ناجحة باستخدام القسطرة   

أجرى قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة الخضراء العام، 4 عمليات ناجحة لزراعة الصمام الأورطي.

وذكر المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك،أن عملية الزراعة عن طريق القسطرة أو ما يعرف بعملية (TAVI) أجريت لأول مرة في ليبيا.

كما أكد المستشفى أن هذا النوع من العمليات يقتصر إجراؤها بمستشفى الهضبة الخضراء العام فقط في ليبيا، وتتم بواسطة الكوادر الليبية بقسم القسطرة القلبية.

وأشار المستشفى إلى أن هذه العمليات تمت بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ودعمًا لتوطين العلاج بالداخل بالتعاون مع الجهات المعنية.