لأول مرة في مصر.. إطلاق عقار لمرضى «التليف الكيسي»

أعلنت الحكومة المصرية، عن إطلاق عقار جيني جديد باسم “ترايكافتا”، لأول مرة في البلاد، لعلاج الأطفال المصابين بمرض “التليف الكيسي” في جميع المحافظات بالمجان”.

وشهد “خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي”، “إطلاق عقار جيني جديد هو “ترايكافتا (TRICAFTA)” لأول مرة في مصر، لعلاج الأطفال المصابين بمرض التليف الكيسي في جميع المحافظات بالمجان، كما شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي “عين شمس” و”الزقازيق” لتطوير زراعة الكبد من متبرعين أحياء وتدريب الكوادر الطبية، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات وتطوير المدينة الطبية لجامعة عين شمس، بتكلفة بلغت 405 ملايين جنيه”.

وحسب بيان “الصحة” المصرية، يأتي هذا الإنجاز “في إطار التعاون الوثيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الفرق الطبية باستخدام أحدث الأساليب العالمية، مما يعزز من قدرة المنظومة الصحية المصرية على المنافسة إقليميًا وعالميا”.

وأوضحت أن “توقيع البروتوكول تم من قِبَل علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة “عين شمس”، وأحمد العناني، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، بهدف توفير حلول متكاملة لمرضى الكبد عبر تدريب جيل جديد من الجراحين المتخصصين وإجراء العمليات الجراحية”.