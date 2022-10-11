لأول مرة.. لقاء بين النواب والدولة في البيضاء.. دستور 51 محور اللقاء

لأول مرة.. التقى أعضاء مجلس النواب نظرائهم في المجلس الأعلى للدولة بالمقر التاريخي للبرلمان في البيضاء، وكان ملف المهجّرين والمصالحة الوطنية على طاولة النقاش.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنّ هذا أول اجتماع من نوعه يجرى بين المجلسين داخل المنطقة الشرقية، حيث يترأس وفد المجلس الأعلى للدولة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر أبوشاح.

وأوضح العرفي في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ الاجتماع بحث دعوة النواب عن برقة للعودة إلى دستور الاستقلال 51، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية في البلاد وضرورة عودة النازحين إلى مدنهم.

من جانبه، ذكر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أنّهم ناقشوا مع النواب ملف المصالحة الوطنية وضرورة رجوع المهجرين إلى ديارهم و ضمان أمنهم.

وأضاف لنقي في تصريح صحفي أنّهم تطرقوا إلى كيفية محاولة التوافق بين أعضاء المجلسين حول الخطوط العريضة لأليات تنفيذ هذا المقترح ومسألة التوافق للرجوع الى دستور 1951.

وأشار لنقي إلى أنّ ستشكل لجان بين أعضاء المجلسين للمتابعة و تحديد مواعيد للقاءات اخرى في القريب العاجل ومقترح اللقاء القادم سيكون في بنغازي

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أنّ اللقاء جرى بين المجلسين دون تدخلات خارجية وجميع الحاضرين أكدوا على ضرورة التعاون لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة.