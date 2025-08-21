لأول مرة.. استخدام «النظائر الثابتة» لمراقبة تلوث المياه الجوفية

عقد فريق عمل دراسة المياه الجوفية لحوض مرزق اجتماعه الثامن لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ المهمة الحقلية باستخدام تقنية هيدرولوجيا النظائر الثابتة، بمقر وزارة الموارد المائية بالغيران، وفق قرار وكيل الوزارة المكلف رقم (163) لسنة 2024.

وبحسب وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، يستعد الفريق لجمع العينات المائية من النقاط المستهدفة في مرزق خلال الأيام القادمة، في خطوة تهدف إلى تتبع التلوث في المياه الجوفية وتحديد مصادره، إلى جانب تقدير عمر ومصدر ونوعية ومعدل التغذية السنوية للخزانات الجوفية، وتحديث المفاهيم الهيدروجيولوجية باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُوظف فيها ليبيا تقنية النظائر الثابتة في دراسة الموارد المائية، ما سيساهم في بناء نماذج هيدروكيميائية ونظائرية متطورة لحوض مرزق، وتعزيز القدرة على تحسين سياسات إدارة المياه في مواجهة التغيرات المناخية.