لأول مرة.. مجموعة العمل الأمنية تلتئم في طرابلس.. وإشادة أوروبية بالخطوة

تحتضن العاصمة طرابلس اليوم اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، وذلك بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل الاجتماع الأمني للجنة العسكرية المشتركة مع مجموعة العمل الأمني المعنيّة بليبيا المنبثقة عن عملية برلين، بالمناسبة التاريخية.

وقال ساباديل إنّه لأول مرة يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة 5+5، مضيفا أنّ الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، التي يجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود.

وكان مصدر تحدّث لـ«عين ليبيا» أنّ متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيطرح على طاولة الاجتماع، وكذلك ملف إعادة توحيد الجيش، إلى جانب مسألة إنشاء قوة مشتركة والتي ستختص بتأمين الانتخابات.