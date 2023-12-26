لأول مرة.. مسؤول إسرائيلي يكشف ضمنيا عن ضربات نُفذِت في العراق وإيران

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى أنه تم تنفيذ أعمال “انتقامية” في العراق واليمن وإيران، في تطور جديد من تطورات الوضع المتأزم في قطاع غزة، المهدد بالاتساع اقليميا.

ونقلت رويترز عن جالانت قوله للكنيست اليوم “نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران” مضيفا “قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إنه رد على هجمات من لبنان وسوريا ونفذ مداهمات في الضفة الغربية المحتلة لكن هذه المرة الأولى التي ترد فيها معلومات مؤكدة من إسرائيل تلمح لتنفيذ ضربات في اليمن والعراق وإيران.