لأول مرة منذ العام 2013.. إنتاج النفط الليبي يتخطى المليون و400 ألف برميل يومياً

تخطى إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات، مطلع صباح هذا اليوم، مليون و400 ألف برميل يومياً، محققاً بذلك أعلى قراءة سجلتها مؤشرات الإنتاج المحلي منذ العام 2013.

و”بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات اليوم 1,403,680 برميل،بمعدل زيادة عن قراءات يوم الأمس بلغ 22,262برميل ، فيما بلغ إنتاج الغاز 196,759برميل مكافئ، ليكون الإجمالي 1,600,439برميل”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه الإنجازات التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة، ما كانت لتكون لولا كفاح السواعد الوطنية في الحقول والموانئ، الذين يعملون على مدار الساعة للرفع من معدلات إنتاج النفط بما يحقق الإستقرار الإقتصادي للبلاد”.