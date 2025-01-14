لأول مرة منذ بدء الحرب.. «بنك السودان المركزي» يفتح أبوابه

لأول مرة منذ بداية الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023، بدأ بنك السودان المركزي، في مباشرة أعماله بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت مصادر لصحيفة “السوداني”، أن “البنك فتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي، وتغيير العملة وحماية المستهلك”.

وأضافت المصادر أن “بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية، من خلال تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات، وتوفير الحماية الكافية لهم”.

وأوضحت المصادر أن “بنك السودان المركزي يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي، من خلال التفتيش المكتبي والميداني”.

وأضافت أن “بنك السودان المركزي يفتح أبوابه لعملاء الجهاز المصرفي للجوء إليه في حال كانت هناك أي شكوى ضد أي مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية يتعامل معها”.

هذا ويشهد السودان، منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.