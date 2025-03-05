لأول مرّة منذ بداية العام.. «خام برنت» ينخفض دون 70 دولار

انخفض سعر تداول نفط برنت، في مؤشر بورصة ICE في لندن، إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ مطلع أكتوبر 2024.

ووفقاً لبيانات التداول، “انخفضت قيمة العقود الآجلة لخام برنت، بنسبة 2.3%، ليصل إلى 69.97 دولارا للبرميل، ثم تسارعت وتيرة الانخفاض إلى 2.43%، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت بـ 69.88 دولارا”.

ووفق البيانات، “انخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت، في بورصة ICE في لندن، التي يتوجب تسليمها في فبراير القادم، إلى أقل من 70 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي”، كما وتشير البيانات إلى “انخفاض العقود الآجلة أيضا لخام غرب تكساس”، التي يتوجب تسليمها في أبريل القادم، بنسبة 2.12%، لتصل إلى 66.92 دولارا للبرميل الواحد”.