لأول مرة منذ سنوات.. أمين عام الجامعة العربية يزور أنقرة

بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى أنقرة، هي الأولى منذ توليه منصبه عام 2016.

وبحسب بيان رسمي لجامعة الدول العربية، “تأتي زيارة أمينها العام إلى أنقرة، تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي: “من المنتظر أن تشهد الزيارة التباحث مع الجانب التركي حول الاوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظي به من الطرفين”.

وأضاف رشدي، “أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان أيضاً عددا من الموضوعات السياسية ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخذاً في الاعتبار دور ونشاط تركيا علي الساحة الدولية”.

وأوضح أن “أبو الغيط”، سيشارك في افتتاح الدورة الـ 15 لمنتدى التعاون الاقتصاد العربي التركي الذي سيعقد يوم 17 أكتوبر الجاري في مدينة إسطنبول”.

وفي شهر مارس الماضي، زار الأمين العام المساعد الجامعة العربية السفير حسام زكي، دولة تركيا، وفي سبتمبر الماضي، شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري “وزراء الخارجية العرب” وألقى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية.