لأول مرة منذ 10 سنوات.. الصين ترفع «أجور الموظفين»

لأول مرة منذ سنوات، وفي إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين، قررت الحكومة الصينية زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” العالمية عن مصادر قولها، “إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (حوالي 68.51 دولار) شهريا على الأقل، على أن يتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي”.

وأشارت بلومبرغ إلى أن “الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة”.

وأضافت أن “البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة، إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر الحالي بنحو 3500 يوان (حوالي 480 دولار)”.

هذا “وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا”.