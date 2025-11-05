لأول مرة منذ عقدين.. العراق يتوقف عن استيراد المشتقات النفطية

أعلنت الحكومة العراقية، عن توقفها الرسمي عن استيراد المشتقات النفطية الرئيسية، وهي البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، بعد أن حقق العراق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه المواد لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأفادت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن هذا القرار سيشمل “إيقاف استيراد البنزين والكاز والنفط الأبيض”، مع تحويل الفائض من الإنتاج المحلي إلى التصدير.

وأكد التوجيه الحكومي أن الإنتاج المحلي قد وصل إلى مستويات تفوق الاستهلاك الداخلي، مما جعل من الممكن التوقف عن استيراد هذه المشتقات من الخارج، في خطوة تمثل إنجازًا هامًا في مجال الطاقة بالعراق.

وأوضح البيان أن هذا الإنجاز جاء نتيجة “جهود استمرت ثلاث سنوات”، تضمنت تطوير وتشغيل مصافٍ جديدة وتأهيل المصافي المتضررة نتيجة الحروب والإرهاب.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود كانت جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، خاصة من إيران التي كانت المورد الرئيسي للمشتقات في السنوات الأخيرة.

وأكد البيان أن هذا القرار سيُسهم في تعزيز استقلالية العراق في قطاع الطاقة، مما يخفف من الضغط على الميزانية العراقية ويُقلل من الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى، كانت الحكومة العراقية قد وقعت في الأسبوع الماضي عقدًا مع شركة “إكسيليريت إنرجي” الأمريكية لتنفيذ مشروع منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في خطوة لتأمين احتياجات العراق من الغاز الطبيعي، وستتولى الشركة إنشاء محطة عائمة بقدرة استيعابية تصل إلى “15 مليون متر مكعب يوميًا”، على أن يستمر المشروع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويهدف المشروع إلى تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالمنصات الثابتة، ما سيساعد العراق في حل مشكلة نقص الغاز التي أثرت على إنتاج الكهرباء في السنوات الماضية، وشهدت البلاد انخفاضًا في إنتاج الكهرباء بمقدار 4 إلى 5 آلاف ميغاواط بسبب التقلبات في الإمدادات الإيرانية، ما تسبب في أزمات متكررة في الطاقة.

وكان أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، بعد أن تحقق الاكتفاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتان.

كما أكد أن الشراكة مع الشركات الأمريكية في هذا المجال ستسهم في تدريب الكوادر العراقية على استخدام أحدث التقنيات لتطوير حقول النفط والطاقة الكهربائية.

يُذكر أن العراق كان يعتمد في السنوات الماضية على إمدادات الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، حيث كان يستورد بين 20 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، إلا أن هذه الإمدادات كانت تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إيران أو بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما جعل العراق عرضة لضغوط من طرفين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليًا يعد عاملًا رئيسيًا في إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة، والتي ستساعد في تحقيق الاستقلالية الطاقوية وتدعيم الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.