لأول مرة منذ «يونيو 2025».. أسعار الغاز الأوروبية تتجاوز 450 دولار

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا مستوى 450 دولارًا للألف متر مكعب لأول مرة منذ 23 يونيو 2025، وفق بيانات التداول الأخيرة.

وفتحت العقود الآجلة لشهر فبراير على مؤشر TTF، أكبر مركز لتداول الغاز في أوروبا ويقع في هولندا، عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 411.8 دولار للألف متر مكعب، بارتفاع نسبته 3.4%.

وبلغت الأسعار 449.5 دولار للألف متر مكعب، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بسعر التسوية في يوم التداول السابق الذي سجل 398.4 دولار.

وتواصلت موجة الارتفاع لتصل إلى 450.5 دولار للألف متر مكعب، ما يعكس ضغطًا متصاعدًا على سوق الغاز الأوروبي وسط تقلبات الطلب والعرض.

ويذكر أن متوسط سعر عقود الغاز الآجلة في البورصة الأوروبية العام الماضي تجاوز 420 دولارًا، بزيادة تقارب 9% عن مستويات العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز كانت أعلى بكثير في عامي 2021 و2022، حيث سجلت مستويات غير مسبوقة منذ بداية عمل مراكز تداول الغاز في أوروبا عام 1996، ووصلت إلى رقم قياسي عند 3,892 دولارًا للألف متر مكعب في ربيع 2022.

ويشير ارتفاع أسعار الغاز إلى استمرار الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية نتيجة تقلبات الإمدادات وارتفاع الطلب الشتوي.

ويعد مؤشر TTF الهولندي مرجعًا رئيسيًا لأسعار الغاز في أوروبا، ويستخدم كمعيار للتسعير في العديد من العقود.

وتاريخيًا، شهدت أوروبا أزمات متكررة في أسواق الغاز، خاصة بعد العقوبات على روسيا وإجراءات تقليص الإمدادات، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية في 2022، وأثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة للمنازل والصناعة.