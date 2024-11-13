الوطنية للنفط تسجل إنجازا جديدا في معدلات الزيادة بالإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أنه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، بلغت قيمة معدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات 1,374,118 برميلًا، ومن الغاز 202,983 برميل مكافئًا، ليصل الإجمالي إلى 1,577,101 برميل.

وأوضحت المؤسسة في بيان على فيسبوك أن، “يواصل أبناؤكم الشرفاء في الحقول والموانئ النفطية العمل ليلاً ونهاراً في ملحمة تحدٍ مع الزمن، بهدف الوصول بمعدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات إلى المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.

وأضفت، “وبذلك، بلغت قيمة الزيادة في معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات 37,701 برميل يوميًا، إضافة إلى 24,461 برميل مكافئ من الغاز يوميًا”.

الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لم تُسجل في سجلات إنتاج النفط الليبي منذ أكثر من عشر سنوات. وتُعزى هذه الزيادة إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والبيئة الآمنة للتشغيل التي يوفرها الجيش الليبي في جميع أنحاء البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، فضلًا عن تضافر جهود العاملين المخلصين في قطاع النفط.