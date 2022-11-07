لأول مرة منذ 10 سنوات.. مدعي الجنائية الدولية بطرابلس، وملفات عدة مطرحة

بحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد مع لمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في زيارة تسريع التعاون وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البلاد.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على تويتر إنّ خان مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأنّ هذه الزيارة الأولى لمدعي عام المحكمة الدولية إلى ليبيا منذ 10 سنوات.

وتتركز مهمة المدعي العام على بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي، الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998.

وفور وصوله إلى طرابلس، التقى خان مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أعرب عن شكره للمنفي بسبب الدعم الذي قدمته السلطات المحلية لتسهيل الزيارة والاتفاق على الحاجة الأساسية من أجل تسريع التعاون لتحقيق العدالة للضحايا في ليبيا.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر الماضي عن زيارة مرتقبة لمدعيها العام إلى ليبيا، موضحة أنّ الزيارة ستأتي لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة بصفتها أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.

وتطالب الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم عدد من المطلوبين لديها على رأسهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي حاكم ليبيا السابق الذي أطيح به إثر ثورة شعبية عام 2011.