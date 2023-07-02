لأول مرة منذ 12 يوما.. موسكو تشن هجوم صاروخي ليلي على كييف

شنت روسيا أول هجوم ليلي بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما، في حين تستعد القوات الأوكرانية لتطوير الهجوم المضاد في مقاطعة زاباروجيا.

يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنّ رفض انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنّه أحبط هجوما جويا روسيا على كييف هو الأول خلال نحو أسبوعين، مؤكدا أنّه اعترض 8 مسيرات و3 صواريخ موجهة من طراز «كاليبر» أطلقت من البحر الأسود فجر اليوم الأحد.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية في كييف روسلان كرافيشنكو إنّ الجيش الروسي هاجم المدينة فجر اليوم الأحد بطائرات مسيرة من طراز «شاهد» الإيرانية.

وأضاف روسلان أنّ الجيش الأوكراني اكتشف الأهداف المعادية وتمكن الدفاع الجوي من إسقاطها؛ ونتيجة لهذا الهجوم تضررت بعض المنازل، لكن لم يسجل سقوط ضحايا.