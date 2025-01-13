الفنان السوري «جمال سليمان» يصل دمشق.. و«عابد فهد» يعلّق على أزمة «عمايري»

في زيارته الأولى إلى سوريا منذ 13 عاما، نشر الممثل السوري جمال سليمان، فيديو له من داخل طائرة متجهة إلى دمشق.

وقال سليمان في الفيديو الذي نشره على “إنستغرام”: “في الطائرة بعد 13 عاما متجها إلى دمشق.. زمان والله اشتقنا يا شام”.

هذا “وكان جمال سليمان، خرج من سوريا في نهاية عام 2011، وقال إنه في فترة رأس السنة عام 2012، اتجه إلى مصر، ولم يستطع العودة إلى سوريا، بعدما اقتحم الأمن منزله”.

عابد فهد يعلق على أزمة عمايري

بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها الفنان السوري عبد المنعم عمايري في دمشق، علق زميله عابد فهد على الحادثة.

وكتب فهد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلا: “سلامتك عبد المنعم عمايري، سوريا الحرة إن شاء الله بالسلامة حصل خير مشكلة صارت بالغلط وردة فعل غير مقصود”.