لأول مرة منذ 2004.. «غوغل» تفتح خدماتها الإعلانية في سوريا

أعلنت شركة غوغل تحديث سياساتها القانونية الخاصة بإعلانات Google Ads Legal Requirements & Country Restrictions، لتسمح أخيراً للمعلنين باستخدام خدماتها الإعلانية داخل سوريا، بعد أن كانت البلاد محرّمة منذ عام 2004.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عبر منصة “X” أن فريق الوزارة يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة.

وأشار هيكل إلى أن نتائج هذا التعاون ستظهر خلال الأيام والأسابيع القادمة، مع توقع أن تكون شركة غوغل أولى الشركات التي ستبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً في سوريا.

ويأتي هذا القرار بعد التزام الشركة الأمريكية بتوجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي أعلن في نهاية يونيو 2025 إلغاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا منذ أكثر من عقدين، ودخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يوليو، شمل رفع معظم القيود الاقتصادية والمالية، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف الرئيس السابق بشار الأسد وعدداً من المقربين منه، إضافة إلى جهات مرتبطة بالإرهاب والتهريب.

وتتيح هذه الخطوة للشركات والمعلنين داخل سوريا توسيع نطاق استخدام خدمات غوغل الإعلانية الرقمية، بما في ذلك الحملات التسويقية عبر الإنترنت والإعلانات المدفوعة، ما يُعد دفعة كبيرة للاقتصاد الرقمي في البلاد بعد سنوات من العزلة.

كما يُتوقع أن يشكل هذا التحديث بداية لفتح أوسع للخدمات التجارية والتقنية الأميركية، مما قد يعزز حركة الاستثمارات الرقمية والتجارة الإلكترونية في سوريا.

ويعكس قرار غوغل التزام الشركات العالمية الكبرى بمتطلبات رفع العقوبات الأمريكية، ويفتح الباب أمام مزيد من التحركات الاقتصادية والاستثمارية في السوق السورية، بما يسهم في إعادة دمجها تدريجياً في الاقتصاد الرقمي العالمي.