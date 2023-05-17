لأول مرة منذ 2010.. «الأسد» يُشارك في القمة العربية

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يترأس وفد بلاده خلال القمة العربية المقرر عقدها بعد غد الجمعة في جدة السعودية.



وردًا على سؤال لقناة “الجديد” اللبنانية” في جدة عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد: “هو سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع التحضيري للقمة في جدة: “نعمل سوية مع أشقائنا العرب.. وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا”.

وبعد إعلان استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، أكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط أن الرئيس السوري يمكنه الآن المشاركة في القمة العربية.

وقال أبو الغيط في وقت سابق: “الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب في ذلك”.

وانطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 38، وذلك بعد تسلمها من الجمهورية الجزائرية.

وفي 7 مايو الجاري، قرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة.

جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأفاد متحدث باسم جامعة الدول العربية بأن وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بعد 12 عاما من تعليق عضويتها.

وكان قد تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة يوم 16 نوفمبر عام 2011 بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ.

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها.