لأول مرة منذ 2011.. انتفاضة شعبية موحدة في الزاوية ضد تردي الوضع الأمني

تشهد الزاوية مظاهرات وإغلاق الطريق الساحلي احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لتعذيب شباب ليبيين على أيدي أشخاص يحملون جنسيات أفريقية.

وأغلق المتظاهرون مقر المجلس البلدي في المدينة‬ بالسواتر الترابية وأغلقوا ميدان الشهداء وعدد من الطرق الرئيسية احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية.

كما قام عدد من المتظاهرين المحتجين في المدينة ‫‬ فجر اليوم الخميس بإغلاق بوابة الصمود، وإغلاق مديرية الأمن بالمدينة، إلى جانب إعلان اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة بكافة كلياتها اليوم الخميس بسبب تردي الوضع الأمني.

وداهمت القوة الأمنية بالمدينة فجر اليوم الخميس، أحد أوكار الفساد والجريمة بالقرب من مقر شركة الكهرباء، والقبض على مجموعة من المطلوبين الفارين من العدالة وتحريز مجموعة من الأسلحة والذخائر.

وأكّد اللواء 52 مشاة بالمدينة على أن قواته على أتم الاستعداد للتصدي لأي تهديد أو خطر مُحتمل، وأنه اتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تستجيب للمخاطر المتوقعة التي قد تنتج عن الأوضاع المُتقلبة التي تشهدها المدينة.