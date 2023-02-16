لأول مرة منذ 2011.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية السعودية إلى دمشق

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:35 نُشر: الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:35
دولي
أ ف ب
وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة

أفاد مصدر سوري مطلع لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

و أضاف المصدر أن “هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام”.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

يأتي ذلك في حينن ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه قد وصلت، صباح اليوم الخميس، طائرة سعودية إلى مطار حلب تحمل 34 طنا من المواد الغذائية والطبية وهي الثالثة التي تصل سوريا.

يذكر أن طائرة سعودية هبطت في مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 2011 وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح قناة “روسيا اليوم”، إن “طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة”، مذكرا أن “لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية”.

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