لأول مرة منذ 2011.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية السعودية إلى دمشق

أفاد مصدر سوري مطلع لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

و أضاف المصدر أن “هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام”.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

يأتي ذلك في حينن ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه قد وصلت، صباح اليوم الخميس، طائرة سعودية إلى مطار حلب تحمل 34 طنا من المواد الغذائية والطبية وهي الثالثة التي تصل سوريا.

🟢 مساعدات 🇸🇦

مراسل #سانا: الطائرة السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم تحمل 34 طناً من المواد الغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال وهي الثالثة التي تصل سورية pic.twitter.com/tDTMsJfMbG — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 16, 2023

يذكر أن طائرة سعودية هبطت في مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 2011 وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح قناة “روسيا اليوم”، إن “طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة”، مذكرا أن “لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية”.