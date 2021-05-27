لأول مرة منذ 2014.. توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات العامة

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لكل ليبيا.

وأفادت الإدارة في بيان لها، بأن ذلك يعتبر سابقة لم تحدث منذ عام 2014، حيث تم إحالة مرتبات شهر مايو الجاري، لكافة موظفي القطاع الإداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية.

وأعلنت إدارة الميزانية عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 56 لسنة 2021 القاضي بإرجاع قيمة 20% لعدد 446 ألف موظف تم خصمها منهم.

كما قامت إدارة الميزانية بتسوية عدد 594989 ألف موظف للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المحال.