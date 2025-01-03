لأول مرة منذ 9 سنوات.. كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا بعدد المواليد

سجل عدد المواليد في كوريا الجنوبية، العام الماضي 2024، أول ارتفاع له خلال 9 سنوات.

وبحسب وكالة يونهاب، أظهرت بيانات إحصائية لوزارة الداخلية، أنه “بلغ عدد المواليد العام الماضي 242.334 طفلا، أي بارتفاع بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق له”.

وبحسب الوزارة، “يمثل هذا المؤشر أول ارتفاع سنوي تشهده كوريا الجنوبية بعد 8 سنوات متتالية من الانخفاض”.

هذا “وبلغ إجمالي عدد السكان 51.217.221 نسمة العام الماضي، ما يمثل انكماشا لمدة 5 سنوات متتالية منذ عام 2020″، وفق يونهاب.

وتشهد كوريا الجنوبية “أدنى معدل مواليد في العالم، وسجل معدل 0.72 فقط في عام 2023، وتحتاج البلدان إلى معدل مواليد قدره 2.1 للحفاظ على استقرار عدد السكان”.

ومؤخرا، ولمواجهة أزمة ديموغرافية تهدد مستقبلها، أقدمت كوريا الجنوبية على خطوة لافتة تمثلت في إنشاء وزارة جديدة تحمل اسم “وزارة التخطيط”، لتضع قضية انخفاض معدل المواليد في صدارة أولوياتها الوطنية.