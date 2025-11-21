لأول مرة وسط غياب ترامب.. قمة العشرين تصل إفريقيا

رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، بقادة مجموعة العشرين عند وصولهم إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، استعدادًا لقمة قادة المجموعة التي تحتضنها جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية.

ويشارك في القمة عدد من القادة الأفارقة البارزين، منهم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف. كما وصل رئيس الوفد الروسي نائب رئيس المكتب التنفيذي للرئاسة مكسيم أوريشكين، بناء على تفويض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولا يُتوقع حضور أي ممثل عن الحكومة الأمريكية للقمة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عدم سفره إلى جنوب أفريقيا، ما يسلّط الضوء على غياب أحد أبرز قادة القوى العظمى عن القمة، وسط اهتمام عالمي بالقضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية.

وتأتي القمة في وقت تشهد فيه أفريقيا تحديات كبيرة تشمل القضايا الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى النزاعات المجتمعية والحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والاستثمار.

وتشير التقديرات إلى أن حضور قادة أفارقة مؤثرين يعكس التزام القارة بإيجاد حلول مشتركة لمشكلات التنمية، رغم غياب ممثلي بعض القوى الكبرى.

وسبق أن أثار الرئيس ترامب جدلاً في مايو الماضي، عندما عرض خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رامافوزا مقطع فيديو يُظهر ما وصفه بـ”العنف ضد المزارعين البيض” في جنوب أفريقيا، واصفًا الأحداث بـ”الإبادة الجماعية”.

من جهته، تجاهل رامافوزا معظم المشاهد، مؤكّدًا أن الحكومة لا تنتهج سياسات تهدف إلى انتهاك حقوق المزارعين البيض، ما يعكس التباين في المواقف بين الدولتين تجاه القضايا الداخلية لجنوب أفريقيا.

هذا وأُنشئت مجموعة العشرين عام 1999 لتكون منتدى للتعاون الاقتصادي بين الدول الكبرى، وتوسعت لتشمل القضايا السياسية والتنموية. هذه القمة تعد الأولى التي تُعقد في القارة الأفريقية، ما يجعل حضور القادة الأفارقة ومناقشة قضايا القارة مركز الاهتمام، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة.