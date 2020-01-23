لأول مرة.. يسرا تُشارك بمعرض الكتاب في دورته الـ«51»

معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 900 دار نشر. [النهار]

تشارك الفنانة يسرا للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال دورته الـ51 من خلال ندوة فنية يقيمها المعرض، والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية، الواقع في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتحدث يسرا خلال هذه الندوة عن المعرض ودورته الحالية، وعلاقتها بالقراءة والكتب، بالإضافة إلى أعمالها السابقة والقادمة، في نقاش بين يسرا وجمهورها.

وكانت الفنانة يسرا أقلقت جمهورها ومتابعيها خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحاتها التلفزيونية في برنامج “علمتني الدنيا” التي أوضحت أنها كانت تمتثل للعلاج لمدة ثلاثة شهور من مرض “سرطان الدم”، ولكنها أوضحت أن كان ذلك للاطمئنان على صحتها ولكنها لم تكن مريضة بـ”اللوكيميا”.

جدير بالذكر أن الدورة الـ51 تقام تحت شعار “مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع” وذلك وسط مشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 مصرية، و255 ناشر عربي، بالإضافة إلى 41 تاجر من سور الأزبكية.

كما أن معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة بينهم العربية والأجنبية، وتستمر فعاليات المعرض ابتداءً من أمس الأربعء وحتى 4 فبراير القادم.

يشارك 12 دولة أفريقية تضم السودان، ليبيا ،اريتريا ،الصومال ، نيجيريا ،غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، الجزائر، المغرب، تونس.

وتأتي دولة السنغال كضيف شرف في المعرض وذلك لكونها أول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك في المعرض.

ومن قارة آسيا تشارك الأردن، السعودية ، لبنان العراق، الكويت، الهند، الصين ، سوريا، سلطنة عمان ، الإمارات ، اليمن ، فلسطين، البحرين.

ويشارك أحد عشر دولة أوروبية منهم إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، صربيا، ، قبرص، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وتستعد يسرا للمشاركة بالموسم الرمضاني للعام المقبل 2020، من خلال مسلسل “دهب عيرة” وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.