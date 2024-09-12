لأول مرّة.. أمريكا تقدّم مساعدات كاملة إلى مصر بنحو ملياري دولار

لأول مرة في عهد الإدارة الحالية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، “أن إدارة الرئيس جو بايدن، أخطرت الكونغرس، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، وسيكون المبلغ كاملا دون نقصان”.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، قال المتحدث باسم الخارجية: “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.

وأشار المتحدث، إلى أن “واشنطن تكون تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بمصر، حيث أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، استنادا إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

يذكر أنه هذه “هي المرة الأولى منذ عام 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.