لأول مرّة.. «السيسي» يدعو إلى حوار سياسي شامل في مصر

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأوساط السياسية في بلاده إلى حوار سياسي شامل.

في حديث مع الصحفيين المصريين قال السيسي إنّهم بحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنّه كان يعتزم إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر خلال إفطار الأسرة المصرية، ولم يفسّر أسباب التأجيل أو توقيت الشرح والتفاصيل.

وقلل مراقبون مصريون من فكرة انفتاح النظام على جماعة الإخوان في الوقت الحالي، فالنظام في موقع قوة وليس ثمة ما يدفعه إلى تقديم تنازل مجاني لحركة تم تقويض أذرعها في الداخل.

واستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون الحديث عن انفتاح شامل ناجما عن طلبات خارجية خاصة من قطر، معتبرين أن النظام المصري طلب من الدوحة تسليمه هاربين من الجماعة ولا يمكنه في نفس الوقت أن يعفو عنها ويسمح لها بالعودة إلى الواجهة من جديد، كما أنه فصل في حوار المصالحة مع الدوحة بين المسارات، والأولوية عنده هي للجانب الاقتصادي.