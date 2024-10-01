لأول مرّة.. مصر تحدد سقف الدين الحكومي

في سابقة تحدث لأول مرّة في البلاد، أعلنت مصر عن وضع سقف لحجم مديونيات الحكومة بالموازنة العامة، لا يمكن تجاوزه.

وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أنه “لا يمكن تجاوزالسقف الذي تم وضعه إلا بالرجوع إلى البرلمان”.

وأكد كجوك، خلال كلمته بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2024” أن “تلك الإجراءات يتم تطبيقها لأول مرة بهدف تحسين المؤشرات المالية، بحسب المال”.

هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تهدف موازنة العام الجاري، إلى خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%”.

وفي إبريل الفائت، أفادت بيانات وزارة التخطيط المصرية، “أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار”.