لأوّل مرة.. إيران تكشف عن «قنابل ليزرية دقيقة»

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، أن طهران تواصل تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تضم صواريخ مضادة للدروع وقنابل وطائرات مسيرة ذات قدرات متطورة.

وكشفت إيران عن “تطويرها لقنابل ليزرية دقيقة خلال المرحلة النهائية لمناورات القوات البرية للجيش”.

ولفتت الوكالة، “إلى أن القوات المشاركة في المناورات نجحت في استخدام صاروخ “بدر” الخارق للدروع، مشيرة إلى أنه مصمم لتدمير أهداف مدرعة من مسافة تبعد كيلومترين من نقطة إطلاقا، وإضافة إلى ذلك نجحت إيران في تنفيذ مهام هجومية بالطائرات المسيرة التي تحلق معا في تشكيل واحد فيما يعرف بـ”هجوم الأسراب”، مشيرة إلى أن هذا التكتيك الهجوم يجعل عملية التصدي له في شبه مستحيلة”.

وبحسب الوكالة، “تكمن قوة هذا التكتيك الهجومي الذي نجحت إيران في تنفيذه أنه يعتمد على تنفيذ هجوم كاسح بعدد كبير من الطائرات المسيرة التي تحلق معا في وقت واحد نحو أهداف محددة”.

ولفتت الوكالة إلى أن “تحليق الأسراب الذي نجح الجيش الإيراني في تنفيذه لأول مرة استمر لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر”.