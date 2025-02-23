لأوّل مرة.. استهداف طائرة أمريكية بصواريخ «سام» في البحر الأحمر

تصعيد كبير ومفاجئ في التفاعلات العسكرية الجارية بين حركة أنصار الله ” الحوثيين” و القوات البحرية والجوية الأمريكية، أعلن 3 مسؤولين عسكريين أمريكيين كبار يوم السبت، “أن الحوثيين أطلقوا لأول مرة صواريخ أرض- جو على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-16″ وطائرة بدون طيار في 19 فبراير”.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن المسؤولين العسكريين “أن الطائرة كانت تحلق قبالة سواحل اليمن فوق البحر الأحمر عندما أطلق الصاروخ، ولم يصبها”.

كما أطلق الحوثيون “صاروخ أرض – جو آخر على طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper كانت تحلق فوق اليمن خارج مناطق سيطرة الحوثيين في اليوم نفسه”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخ “سام” على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف 16.

وفي عهد إدارة بايدن، دافع الجيش الأمريكي عن سفنه الحربية التي كانت تقوم بدوريات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وكانت ترافق السفن التجارية وتمنع الهجمات عليها من قبل الحوثيين بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبدأت هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية و التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد وقت قصير من الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم صعدت القيادة المركزية الأمريكية هجماتها على الحوثيين بهدف تدمير البنية التحتية ومرافق تخزين الأسلحة.

وبينما يدور نقاش سياسي في الجيش الأمريكي حول “أفضل السبل لمواجهة الحوثيين الذين أعادتهم إدارة ترامب إلى قائمة الإرهاب لدى وزارة الخارجية”، أفادت “فوكس نيوز” بأن اتباع نهج مكافحة الإرهاب من شأنه أن يشكل تصعيدا كبيرا كما أنه مكلف في وقت يتم فيه تحويل الموارد العسكرية بما في ذلك طائرات بدون طيار من طراز “MQ-9 Reaper” إلى الحدود الجنوبية.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون “إن هجوما محتملا شنه الحوثيون في اليمن يوم الاثنين استهدف سفينة تقع على مسافة أبعد من كل الهجمات السابقة التي شنوها في خليج عدن، وهو ما قد يكون جزءا من تصعيد متزايد من جانب الجماعة”.

وأسقطت البحرية أو اعترضت جميع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على سفنها الحربية، لكن في بعض الأحيان حدثت عمليات الاعتراض قبل ثوان من الاصطدام.