لأوّل مرة.. السعودية تطلق رمزاً لعملتها وهذه قصّته!

لأول مرة وفي خطوة تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية، أطلقت السعودية اليوم الخميس، “الرمز الرسمي لعملة الريال السعودي، “مثل $ للدولار و€ لليورو”.

وبحسب بيان منشور على موقع “البنك المركزي السعودي”، “يجسد رمز العملة ثقافة المملكة وتراثها، حيث يحمل الرمز اسم العملة الوطنية “ريال” بتصميم مستوحى من الخط العربي، ويهدف لتعزيز تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية”.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري أن “القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أن بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرة، على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص”.

وأشار إلى أن “هذه المبادرة تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، حيث ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية”.

وبحسب المركزي السعودي، “فإن المشروع مر بعدّة مراحل سعى خلالها البنك المركزي السعودي أن يكون الرمز مصممًا بأعلى المعايير الفنية المعتمدة لديه، والمطبقة عالميًا في رموز العملات المعروفة، وتم التركيز في المرحلة الأولى على أن يمثل الرمز الهوية الوطنية للمملكة والتي تمزج بين الأصالة والحداثة؛ فاعتمد التصميم اسم العملة الوطنية “ريال” والحروف العربية؛ اعتزازًا بثقافتهم ولغتهم، فيما اشتملت المرحلة الثانية من مراحل تصميم الرمز على عمليات تقييم وتطوير ومراجعات فنية دقيقة؛ لضمان سهولة التطبيق وقابلية التنفيذ والاستخدام في الأنظمة المالية والتجارية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي كان فيها اعتماد الرمز من المقام الكريم والإعلان عنه”.