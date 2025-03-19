لأوّل مرّة.. مفاوضات عراقية على صفقة غاز من الجزائر

أفادت منصة الطاقة، أن “العراق يخوض خلال الفترة الحالية مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة للغاز المسال مع الجزائر في محاولة لإنجازها قبل الصيف المقبل”.

وقالت مصادر، في تصريحات للمنصة، “إنه من المتوقع إعلان الصفقة خلال شهرين بحد أقصى، على أن يبدأ التصدير بمجرد انتهاء العراق من تجهيز البنية التحتية للاستيراد”.

وتقول المصادر “إن العقد سيكون متوسط الأجل، وستكون الكميات في حدود مليون طن سنويًا، لكن حتى الآن المفاوضات لم تحسم الكمية بشكل نهائي”.

ووفقا لمنصة الطاقة، “يعمل العراق حاليا على تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، من أجل استيراد الغاز المسال، والذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أشهر مقبلة”.

وأوضحت المصادر أنه “من المقرر التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة”.

هذا “ومن شأن صفقة غاز مسال جزائرية إلى العراق “دعم قطاع الكهرباء في بغداد خلال صيف 2025، أو ربما مع بداية فصل الشتاء”.