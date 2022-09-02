لإجراء الانتخابات.. ألمانيا تُشدّد على ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا

شدد المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان بوك على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والتي شددت فيها على رفض أي إجراءات سواء كانت محلية أو دولية من شأنها زعزعة الاستقرار والسلام في ليبيا.

وعبرت المنقوش في الوقت ذاته عن تقديرها للدور الألماني الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية.

وكان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان بوك دعا مجلسي النواب والدولة إلى حل الخلافات القليلة المتبقية المتعلقة بالمسار الدستوري بسرعة وبحسن نية.