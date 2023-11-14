لإجراء الانتخابات.. مطالبات بتشكيل حكومة جديدة موحدة

طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، بدعم تشكيل حكومة جديدة موحدة تقوم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق التشريعات المتوافق عليها.

جاء ذلك في بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عقب وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أداء البعثة صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي بليبيا، مما بدأ يُنذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة في حالة استمرارها بنفس درجة الأداء السائد حاليا.

كما أشار البيان إلى أن المخاوف تتزايد من أن تتحول البعثة الأممية من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول ما لم تعد البعثة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل.

هذا وطالب البيان بالعمل الجاد من بعثة الأمم المتحدة على حل أسباب الأزمة الليبية، وحالة الصراع المستمرة خلال أكثر من عقد من الزمن، ومراجعة المقاربات التي تبث فشلها مرات متعددة واستبدالها بمقاربات جادة تحقق استدامة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الليبيون.

وطالبت الأحزاب في بيانها أيضاً، بالعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضمان أن تكون حرة ونزيهة وشفافة بالعمل على التهيئة السياسية والأمنية واللوجستية التي تضمن إجرائها والقبول بنتائجها.