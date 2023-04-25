لإجراء الانتخابات هذا العام.. «باتيلي» يحث «عقيلة» و«المشري» على تسريع عمل لجنة 6+6

حثّ المعوث الأممي لدة ليبيا عبدالله باتيلي رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدّول خالد المشري على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني.

وقال باتيلي في تغريدة عبر تويتر «إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول شهر يوليو».

وكان باتيلي أعلن عن استعداد البعثة لدعم عمل لجنة 6+6، موضحا أنّ الدعم سيكون على صعيد فني ولوجستي وعبر توفير الخبراء وفق ما يراه ضروريا أعضاء لجنة 6+6.