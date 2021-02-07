لإجراء الصيانة.. شركة الكهرباء تقطع التيار على عدة مناطق شرق طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنه سيستمر فصل التيار الكهربائي على كل من منطقة (وادي الربيع، المنارة، بئر التوتة، خلة الفرناج)، غداً الاثنين، وذلك لغرض إجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك يأتي نظراً لعدم استكمال أعمال الصيانة اللازمة للخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف (التبة – شرق طرابلس) (شرق طرابلس – ابو عرقوب) وحتى تتمكن الشركة من شد الموصلات واستكمال أعمال الصيانة الأمر الذي يتطلب فصل دائرة (التبة – أبو عرقوب) وعزل محطة التبة جهد 220/30/11 ك.ف بالكامل لتأمين موقع العمل.

وأهابت الشركة العامة للكهرباء بالمستهلكين والقاطنين بهذه المناطق، بأنه سيستمر فصل التيار الكهربائي حتى يوم غد الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 16:00 مساءً.