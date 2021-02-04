لإجراء الصيانة.. شركة الكهرباء تقطع التيار على عدة مناطق شرق طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام على كل من منطقة (وادي الربيع، المنارة، بئر التوتة، خلة الفرناج)، ابتداءً من اليوم وذلك لغرض إجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً، وذلك إلى يوم الأحد السابع من فبراير الجاري.

وأشارت الشركة إلى هذا في يأتي إطار استكمال أعمال الصيانة للخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف (التبة – شرق طرابلس) (شرق طرابلس – أبو عرقوب)، وحتى تتمكن الشركة من شدِّ الموصِّلات واستكمال أعمال الصيانة، الأمر الذي يتطلب فصل دائرة (التبة – أبو عرقوب) وعزل محطة التبة جهد 220/30/11 ك.ف بالكامل لتأمين موقع العمل.