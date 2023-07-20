لإجراء عمليات صيانة.. فصل الكهرباء عن الجميل وزوارة ورقدالين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنّها ستفصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورقدالين لإجراء عمليات صيانة، داعية المواطنين إلى أخذ العلم بذلك.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنّ فرقها الهندسية والفنية ستقوم بإجراء أعمال صيانة وتنظيف وغسيل لخروجات محطة تحويل الجميل جهد 220 ك.ف،

وتابعت الشركة أنّ الأمر هذه سيترتب عليه فصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورقدالين غرب البلاد اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس من أربع إلى خمس ساعات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنّ عملية الصيانة لمحطة تحويل الجميل تأتي في إطار مساعيها الرامية للحفاظ على استقرار الشبكة وتجنبا للفصولات التي قد تحدث.