لإجلائها الليبيين العالقين بالسودان.. «باشاغا» يشكر السعودية ويؤكد على عمق العلاقات

أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن شكره لجهود السعودية لإجلائها المواطنين الليبيين العالقين في السودان.

باشاغا وعبر تغريدة في تويتر أكّد على العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا والسعودية، مشيرا إلى علاقات تاريخية راسخة عبر التاريخ وتتجلى بشكل أكبر في الأزمات.

هذا وأعلنت السفاره الليبية في السودان فجر الاثنين بدء صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلبة وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة في بيان الاثنين إن عددهم 105 مواطنين وإن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع السفارة السعودية بالسودان وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.