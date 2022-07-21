لإحتوائها على لحوم فاسدة.. إقفال وتشميع مطاعم وسلخانات في البيضاء

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إقفال وتشميع مطاعم وسلخانات داخل مدينة البيضاء، بعد العثور على لحوم فاسدة داخلها.

جاء ذلك خلال جولة لمفتشي فرع البيضاء، رفقة عناصر بالإدارة العامة للبحث الجنائي ومكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، رصد المفتشون عدم وجود وسائل حماية من الحشرات والقوارض، ووجود معدات أواني داخل مطاعم يظهر عليها التآكل والصدأ.

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم ارتدائهم الزي الخاص بالعمل، مع انخفاض مستوى النظافة، وغياب التهوئة اللازمة للمطاعم.