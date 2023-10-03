لإزالة الإعلانات.. «تيك توك» يختبر إتاحة اشتراك شهري بمقابل

تعمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك”، على اختبار إتاحة اشتراك مأجور لمستخدمي المنصة في مقابل إزالة الإعلانات.

وتعتبر منصة “تيك توك” الصينية واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، بعد أن أصبحت تضم 1.7 مليار مستخدم نشط شهريًا.

وبحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فإن “تيك توك” ستتيح الاشتراك بسعر قدره 5 دولارات شهريًا، ودون مزايا أخرى إضافية بخلاف إزالة الإعلانات في الوقت الحالي.

وستقوم “تيك توك” بإزالة الإعلانات التي تقدمها المنصة فقط، بينما قد يصعب إزالة الإعلانات الممولة التي يقدمها المؤثرون وأصحاب الحسابات الشخصية أنفسهم على المنصة.

ويرى بعض الخبراء أن خطة “تيك توك” للتحول بشكل جزئي إلى نظام الاشتراكات سببه تراجع عائدات الإعلانات، التي تشكل معظم إيرادات الشركة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن “تيك توك” بات يستحوذ على زهاء 11% من إجمالي إنفاق العلامات التجارية الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “أمازون” و”بيبسي” و”آبل” وغيرها.

يُشار إلى أن منصات أخرى قد اعتمدت نظام الاشتراكات حديثًا، ومنها “يوتيوب” و”سناب شات” و”إكس” التي تتيح للمستخدمين اشتراكات مأجورة مقابل إزالة الإعلانات ومزايا أخرى إضافية لا تتوفر لباقي المستخدمين.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد نشرت مؤخراً تقريرًا يُفيد بأن شركة “ميتا” تفكر في طرح اشتراك قدره 14 دولارًا للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من منصات فيسبوك وماسنجر وإنستاجرام.