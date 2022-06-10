لإصدار حكم غيابي.. محكمة #فرجينيا تعقد جلسة حول «حفتر»

تعقد المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية جلسة اليوم الجمعة للنظر في طلب محامي الضحايا في قضية اتهام خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب وتعذيب في ليبيا.

وقدّم محامي الضحايا طلبا للمحكمة بإصدار حكم غيابي على حفتر، مطالبا المحكمة بالتعاون وإصدار الحكم كون المتهم يستمر في المماطلة وتخلف عن موعد الاستجواب الذي حدد في السابق.

من جانبه قال مستشار الضحايا ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، إن صدور حكم غيابي في حق حفتر سيمكن الضحايا من الحصول على تعويضات مالية ضخمة، مضيفا أن الأمر سيكون له تداعيات سياسية قد تصل حد توقف المسؤولين الغربيين عن دعمه أو حتى التواصل معه.

يشار إلى أن فريق محامي حفتر قدم للقاضية بالمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا ليوني برينكما طلبا بإعفائهم من تمثيله؛ لتخلفه عن دفع الاتعاب وعدم التواصل والتجاوب مع فريق المحامين، الأمر الذي عدّه محامون خطوة محسوبة من قبل حفتر؛ لعلمه بالنتيجة المحتومة، ومحاولته التعطيل والتلاعب بسير القضية.