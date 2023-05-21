لإعادة إعمار ليبيا.. انعقاد المنتدى المصرفي المغاربي في إسطنبول

احتضنت مدينة إسطنبول التركية المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا.

ويهدف المنتدى المفاربي إلى تطوير الخدمات الذكية والتكنولوجية الرقمية لتحسين الخدمات المصرفية وخلق بيئة لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مختلف القطاعات.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على دور المصارف المغاربية والليبـة في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بليبيا.

وذكر الحويج أنّ هذه المشاريع ستكون بالاعتماد على التكنولوجيا في التمويل والاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والبنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى عقد المنتدى القادم في ليبيا.

ولفت الحويج إلى امتلاك ليبيا موارد وكفاءات بشرية قادرة على تحقيق التحوّل للاقتصاد الرقمي، مؤكداً إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة عدة منظومات ما يساعد في التحوّل الرقمي.