لإعادة فتح سفارة بلاده.. وزير الخارجية السعودي يزور طهران

يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى إيران، في أول زيارة رسمية له منذ قطع العلاقات في عام 2016، حاملاً معه رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وسيلتقي الوزير السعودي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا، يعاد خلالها فتح السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

وذكرت وكالة “نور نيوز” الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجمعة، أن بن فرحان يحمل معه رسالة من الملك سلمان إلى رئيسي ترتبط بـ”توسيع العلاقات الثنائية”.

وفي 6 يونيو الحالي، أعادت إيران افتتاح سفارتها في الرياض بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

وعينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة.

وتبادل البلدان في أبريل الماضي زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.