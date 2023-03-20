لإقرار مصير لجنة «6+6».. جلسة مرتقبة لمجلس النواب في بنغازي

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم في بنغازي لمناقشة تشكيل لجنة 6+6 لوضع القوانين الانتخابية، وقانون الميزانية المقدم من الحكومة الليبية بحسب إعلان هيئة الرئاسة.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في تصريح لـ «عين ليبيا»، إنّه لا توجد آلية واضحة لكيفية اختيار اللجنة، مشيرا إلى احتمالية أنّ توكل هذه المهمة إلى رئاسة المجلس.

وأوضح العرفي أنّ اللجنة التي ستشكل ستراعي الأقاليم الـ 3 للدولة، بحيث يتم اختيار عن كل إقليم عضوين في اللجنة؛ وذلك لضمان تمثيل جميع الليبيين.

واستبعد عضو مجلس النواب بحث مسألة إقرار الميزانية المقدمة من حكومة الليبية لعام 2023، قبل مثول هذه الحكومة أمام المجلس لمساءلتها عن عملها.