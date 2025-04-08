لإنتاج 160 مليون قدم مكعب يومياً.. شركة «مليته» تستعد لحفر 8 آبار غاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، “أن شركة “مليته” للنفط والغاز، تستعد لحفر 8 آبار غازية، على عمق مياه يصل إلى 100 متر،في موقع التركيبة البحرية(أ).

وقالت المؤسسة: “من المقرر أن تشرع الشركة في عمليات الحفر قريباً وذلك بعد أن وصلت الحفارة(Valid Rig) التابعة لشركة(Borr Drilling) الرائدة في مجال حفر آبار النفط والغاز عالمياً، إلى الموقع المشار إليه”.

وأضافت: “من المتوقع أن تنهي الشركة أعمال الحفر في غضون 15 شهراً، ليصل إنتاجها المستهدف إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، مما يعزز استقرار إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي، لتغذية محطات توليد الكهرباء، ومصانع الإسمنت، ومصنع الحديد والصلب، بالإضافة إلى توفير غاز الطهي”.